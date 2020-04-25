2020-04-25T17:30:50+03:00
Общество

Когда в аптеках Коми появятся маски и будут ли они дорогими

Приоткрываем завесу тайны
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Маска сейчас - самый дефицитный товарМаска сейчас - самый дефицитный товарФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из аптек Коми маски исчезли давным-давно, а фармацевты из уст в уста передают истории о тех временах, когда средства защиты можно было купить, а не шить самостоятельно. Врио главы в ежедневном обращении рассказал, что проблема планомерно решается, маски в аптеках появятся в течение 2-3 недель. Однако не стоит их скупать и создавать дефицит.

Врио главы отметил, что в Коми разворачивают пошив масок. Большой объем выпускает Сосногорская швейная фабрика. Владимир Уйба встречался с директором фирмы. Они обсудили возможность того, чтобы большая часть производства шла на потребность населению - в аптеки.

- Тем не менее, появляются маски в аптеках. В аптечной сети говорят - как только они появляются, их покупают сразу в большом количестве. Чем больше вы покупаете, тем меньше остается другим. Но мы будем наращивать производство масок. Я думаю, что в ближайшие 2-3 недели маски для бытовых нужд (многоразовые в том числе) появятся, - говорит врио.

Он подчеркнул, что не стоит брать больше, чем требуется на одну семью. Это позволит не создавать дефицит.

Видеообращение врио главы Коми Владимира Уйбы 25 апреля 2020.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 25 апреля 00:34 - о новой ПЦР-лаборатории 01:41 - о медицинских масках 04:15 - о дополнительных 100 койках долечивания 05:58 - об участившихся случаях мошенничества

- Ну и по ценам. Тут мы тоже урегулируем там, где это возможно, где маски производятся из нашего сырья и нашими мастерскими. Цену на маски из импортной поставки регулировать сложно. Но как только появится большее количество масок местного производств, и вы будете их брать, то и импортные маски тоже будут снижаться в цене, - рассказал о законах рынка Владимир Уйба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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