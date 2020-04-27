Коронавирус в Коми: карта заражения на 27 апреля 2020 года

По состоянию на 27 апреля в Коми уже 590 инфицированных. Свежие цифры - 12 новых случаев заболевания, 6 новых выздоровевших. Смотрим, как изменилась наша карта заражения Коми.

Что нового?

В Княжпогостском районе сегодня прирост - теперь там 13 заболевших коронавирусом (а было 11).

В Сыктывдинском районе на одного заболевшего больше - было 14 инфицированных, а сейчас 15 пациентов. Из них три человека уже выздоровели.

Инфографика Алексея Понарядова

По-прежнему

Самое большее число заболевших в Корткеросском районе - там 16 заболевших (по ситуации на 24 апреля)

В Ухте сегодня прироста нет, по- прежнему 14 человек числятся заболевшими от коронавируса. Появились подробности, что два недавних случаях заболевания - это доктор и пациент лечебных учреждений. Правда, не сообщается каких.

В Усть-Куломском районе 14 человек с COVID-19, но это по ситуации на 22 апреля.

В Прилузье - 11 заболевших, из этого числа один человек уже выздоровел.

В Усинске - 10 заболевших, число не изменилось.

В Усть-Вымской районе - 9 заболевших, но это по ситуации аж на 21 апреля. Больше недели прошло, а администрация не считает нужным обновить данные по COVID-19.

На Удоре - три пациента с COVID-19 по ситуации на 23 апреля.

В Сосногорском районе получена одна положительная проба.

В Сысольском районе - два заболевших, один из них уже выздоровел. Под наблюдением остается 10 человек.

В Койгородском районе числится ноль заболевших. Пациент COVID-19, про которого рассказали на прошлой неделе, не житель муниципалитета, прибыл из Сыктывкара, поэтому «принадлежит» столице Коми. Но на карте пока оставим этот случай, так как о нем официально сообщали.

В Усть-Цильме один человек с коронавирусом, свою историю пациентка рассказала здесь.

В Воркуте был один заболевший, он уже выздоровел.

Где еще нет заболевших?

В Ижемском районе, в Троицко-Печорском районе - ноль заболевших. В Инте о коронавирусной ситуации не сообщают вовсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На сегодня в Коми проведено 18791 исследование на COVID-19

Планируется увеличить количество лабораторий для анализов (подробности).