2020-05-05T16:48:28+03:00
Общество

В Коми появились баннеры с посланиями от ветеранов

Стартовал фотопроект «75 правил жизни победителей»
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре и в Ухте появились баннеры с портретами ветерановВ Сыктывкаре и в Ухте появились баннеры с портретами ветеранов
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В республике стартовал всероссийский фотопроект «75 правил жизни победителей». В Сыктывкаре и Ухте разместили баннеры с фотографиями ветеранов, их биографиями и напутствиями. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в Коми.

Жителю Сыктывкара, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Пономареву исполнился уже 101 год. Он воевал в прославленной 28-й Невельской дивизии, где служили многие уроженцы Республики Коми. Первый свой бой он принял у Великих Лук.

Потомки, живите в мире без страшного слова «война». Храните память о великом подвиге народа, берегите и защищайте нашу Победу в Великой Отечественной войне, призвал ветеран.

Николаю Токуеву из Ухты также 101 год. Он прошел всю войну от первого до последнего дня. Выпустил книгу воспоминаний «Эх, как бы дожить бы…». Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной звезды, нагрудными знаками «Гвардия» и «Фронтовик», юбилейными медалями «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1942», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне», медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги».

Нужно беречь здоровье - это самое основное. Молодежь должна быть здоровой. Я всю жизнь занимаюсь пусть и любительским, но спортом, обратился к молодежи Николай Филиппович.

Ветеран Великой Отечественной войны, житель Сыктывкара, майор в отставке Николай Рочев тоже обратил внимание на молодое поколение. Он призвал молодежь быть сильной, здоровой и счастливой, и главный залог этого – честно служить Родине, не подводить людей и страну.

Живых ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, становится все меньше и меньше. Поэтому так важны образы, голоса, мнение, мысли ветеранов. Это не просто живая история, это пример живой памяти, живого подвига людей, благодаря которому мы все сегодня живем, благодаря которому живут наши дети. Фотопроект «75 правил жизни победителей» дает возможность всем прикоснуться к подвигу солдат Великой Победы, прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.

Благодаря акции «Мечты победителей» каждому предоставляется возможность услышать из первых уст, какими были военные годы и что нужно сделать сегодня, чтобы война не повторилась. На сайте мечтыпобедителей.рф можно присоединиться к акции в качестве волонтера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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