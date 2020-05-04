В Коми втрое увеличили выплату «детям войны» ко Дню Победы

В Коми в три раза увеличили размер единовременной ежегодной выплаты «детям войны» ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Граждане и общественные организации выступили с инициативой об увеличении этой выплаты. В итоге соответствующие изменения внесли в постановление правительства Коми о социальной поддержке населения.

В 2020 году в честь 75-летия Победы уже приняты решения об увеличении выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла. Повышение размера выплаты к 9 Мая коснулось и «детей войны». К этой категории относятся жители Коми, родившиеся и проживавшие в СССР с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Численность «детей войны» на 1 апреля 2020 года в республике составила 32859 человек.Теперь им будут выплачивать по 3 тысячи рублей ежегодно. На эти цели из республиканского бюджета выделят дополнительно более 64 миллионов рублей.