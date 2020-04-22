В Коми могут отменить арендные платежи на время самоизоляции

Врио губернатора Коми в новом видеообращении рассказал о мерах поддержки предпринимателей. В частности, он поднял тему о полном освобождении бизнесменов от арендных платежей.

О ситуации в Коми на 22 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом в Коми на 22 апреля 00:27 - о ситуации в Эжвинской городской больнице 02:03 - о новых мерах поддержки среднего и малого бизнеса 03:25 - об увеличении в два раза стоимости продуктовых наборов для школьников 04:02 - о дачном сезоне и дачных автобусных маршрутах

В республике уже дали отсрочку малому и среднему бизнесу по арендным платежам по договорам, заключенным в отношении государственного и муниципального имущества. Сейчас согласовывают новую меру поддержки - полное освобождение от уплаты арендных платежей по договорам в отношении муниципального и государственного имущества на время самоизоляции. Эта мера распространится на предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших от эпидемии отраслях.

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