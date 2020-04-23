В Усть-Куломском районе коронавирус «перекинулся» на еще два населенных пункта. Если ранее заболевших фиксировали только в Усть-Куломе и Кебанъеле, то теперь инфицированные появились в селах Кужба и Нижний Воч. Об этом на свой странице «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Сергей Рубан.

Круг людей, которые контактировали с заболевшими, уже определили. Они самоизолировались, у них взяли пробы на коронавирус.

По состоянию на сегодняшний день в районе выявлено 14 человек с подтвержденным заболеванием COVID-19. Из них 11 человек находятся в инфекционной больнице Сыктывкара. Всего под наблюдением находится 117 человек.

В настоящее время терапевтическое отделение местной районной больницы закрыто на карантин. В нем сейчас находятся пять контактных пациентов. 24 апреля планируется некоторых из них перевести в обсерватор. По окончании срока карантина, в конце следующей недели, если не будут выявлены новые случаи заболевания, работу отделения планируется возобновить в полном объеме.

Больница на следующей неделе должна получить порядка 80 защитных костюмов и 1300 масок, а также специальные очки.

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