«От нас шарахаются на улице, не подпускают детей, не заходят в нами в лифты»: уроженка Сыктывкара — о жестком расизме в Китае

В Республике Коми пик коронавируса прогнозируют с 30 апреля по 5-7 мая. Но слава самого инфицированного региона России уже понемногу покидает регион. Республика, например, уже не на привычном четвертом, а на девятом месте по уровню заболеваемости в стране. Однако болезнь не отступает - мы все устали от плохих новостей и отчаянно ждем хороших, как в Китае. Говорят, что там вирус победили.

Уроженка Сыктывкара София Ким, которая живет в Поднебесной уже несколько лет, рассказала «КП-Коми» о загадочной стране, где вирус-то почти победили, но на фоне COVID-19 отчаянно процветает расизм и открываются бары.

Пустынные улочки городов Китая - обычное явление в последние месяцы

- В целом, ситуация не изменилась. Всё ещё есть ограничения. Кинотеатры не работают. Библиотеки тоже. Зато работают бары и клубы. Китайцев умом не понять. Учебные заведения потихоньку откроются к концу апреля. В мае - среднее и младшее звено. Ну и садики может в июне. Остальные заведения почти все открыты (кроме культурно-досуговых).

Опасность сейчас, в основном, приходит из-за границы. Многие китайцы, которые не могли въехать на родину, сейчас начали активно заезжать, привозить вирус с собой. Из-за этого ужесточилась ситуация с иностранными гражданами. Произошла обратная ситуация - раньше во всём мире гнобили азиатов, якобы они разносят вирус (что было неправдой во многих случаях), а сейчас в Китае травят иностранцев, причём любых - даже тех, кто никуда не выезжал и сидел дома.

Китай понемногу возвращается к обычной жизни

Особенно тяжёлая ситуация в Гуанчжоу, там велика африканская диаспора. В этом городе африканцев принижают сильно и несправедливо. Их выгоняют из квартир, не заселяют в гостиницы. Они просто на улице. И белых гнобят также - не пускают в рестораны, не селят в отели. Правда, сейчас ситуация немного улучшилась с введением электронного QR-код, который подтверждает местонахождение и контакты иностранца, и также справку о том, что он сдавал анализы на вирус и они отрицательные.

Я живу в относительно небольшом городе. Но и здесь, как бы громко и пафосно это не звучало, столкнулась с актом расизма. Я вызвала такси через приложение, начинался дождь, водитель приехал быстро, но едва в свете фар он заметил, что я иностранка, то рванул по газам. Отъехал в соседний квартал и ждал, пока я отменю заказ (так как с меня бы сняли деньги), не отвечал на звонки и сообщения. Я вызвала другого водителя, написала в техподдержку. Оказалось, что тот водитель написал на меня докладную, потому что я была без маски! Меня это так возмутило. Я ношу маску для своей безопасности! И моя ситуация не единична.

Одну знакомую выгоняли из ресторана, вызывали полицию. Ещё одну уроженку ЮАР едва ли не насильно пытались засадить на карантин, несмотря на то, что она вообще два года не выезжала из города! Ну и часто ещё шарахаются на улице от иностранцев, бывало и такое. Детей от нас отгоняют, из лифта выбегают, если видят. Много деталей говорят о том, что китайцы не слишком образованны. Но это веселит немного, потому что все иностранцы, которых я знаю, носят маски. А сами китайцы - уже нет.

Но Поднебесная по-прежнему красива и притягательна для иностранцев

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