Коми на две позиции опустилась в списке регионов с высокой заболеваемостью COVID-19

Республика Коми ушла из числа регионов с самой высокой заболеваемостью COVID-19. На сегодняшний день регион занимает девятое место по уровню заболевших коронавирусом в стране.

Почти три недели Коми удерживала лидерство в печальном списке самых коронавирусных регионов страны. На этой неделе ситуация стала меняться в лучшую сторону. Еще 21 апреля регион входил в пятерку регионов с самым большим числом пациентов с COVID-19. Уже 22 апреля Коми заняла шестое место, 23 апреля - опустилась на седьмое место, а 24 апреля - на девятое место.

Осталось надеяться, что Коми в рейтинге спустится еще на несколько ступеней ниже, а слава самого коронавирусного региона России останется в прошлом.

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