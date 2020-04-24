2020-04-24T14:08:24+03:00
Общество

В Ухте выявили коронавирус у мужчины, приехавшего из Санкт-Петербурга

Результатов анализа ждали больше недели
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Надеемся, что мужчина сильно ни с кем не контактировалНадеемся, что мужчина сильно ни с кем не контактировалФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ухте по состоянию на 24 апреля зарегистрировано уже двенадцать случаев заражения коронавирусом, о чем сообщил градоначальник Магомед Османов.

"Свежий" пациент приехал на поезде из Санкт-Петербурга 16 апреля, а на следующий день обратился к медикам с высокой температурой и подозрением на пневмонию. У него взяли анализ, сегодня, 24 апреля, коронавирус подтвердился. Получается, что подтверждения диагноза ждали больше недели.

Напомним, что вчера COVID-19 в Ухте диагностировали у трехлетнего малыша. Предположительно, он заразился от своего отца, но результаты мужчины на повторные тесты еще неизвестны. Отметим также, что все пациенты с подтвержденным заболеванием чувствуют себя удовлетворительно, тяжелых случаев нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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