«Хештег #своихнебросаем звучит как издевка»: сыктывкарка о том, как застряла в Израиле из-за коронавируса

Сыктывкарка Ирина Панова без малого год путешествует по миру. Она с подругой избороздила почти всю Азию и отправилась в Израиль. Тут ее и застала пандемия коронавируса, которая обнажила изнанку геополитической жизни и показала, как беззащитен российский турист в чужой стране. Ирина рассказала, почему известный слоган #своихнебросаем, звучит как издевка.

Общее число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в Израиле составляет 15 834 пациента (по ситуации на 29 апреля). Вчера в стране число выздоровевших от коронавируса превысило число погибших - ситуация понемногу нормализуется. Страна потихоньку снимает запреты - с позапрошлого воскресенья добавилось количество автобусов, открывают магазины (но не ТРЦ). Если не будет вспышки заболевания, то станут увеличивать количество работников на предприятиях, открывать остальные заведения.

К счастью, сыктывкарка не одна, с ней друзья

На фоне улучшающейся ситуации по коронавирусу положение российских туристов, которые застряли в Израиле, улучшаться и не думает. Девушка рассказывает, что стране совершенно всё равно, как обычные туристы будут покидать страну. На официальный запрос российского консульства о продлении всех туристических виз типа B2 (рабочие визы уже продлены автоматически до 30 июня) МВД Израиля ответило (неофициально), что их не волнует, как туристы будут покидать страну

- Мол, россияне просто ленивые, раз не хотят покидать страну через Беларусь. Дело в том, что рейсы в Минск из Тель-Авива есть, но дальше-то всё равно не уехать - самолетов в Москву так же нет. И вот мы сидим тут и голову ломает, что делать: оставаться в Израиле с нарушением визового режима или лететь в Минск и там ждать (непонятно сколько) открытия границ, - говорит сыктывкарка.

В Израиле застряли сотни российских туристов, которые приехали без обратных билетов - в гости или на лечение/учёбу. Никто из них сейчас улететь не может. Некоторые снимают хостелы. Те, у кого денег нет, спят прямо в аэропорту.

- Первый рейс за месяц должен был быть 20 апреля, но его отменили. Второй рейс вроде как был позавчера, но говорили, что он повезёт только жителей Москвы, Питера и Московской с Ленинградской областями. Остальных не пустят, пускай дальше ждут. Вот такая ситуация. Поэтому громкий хэштег #своихнебросаем, так мило пиаренный на официальном сайте стопкоронавирус.рф, звучит как издевка, - подытожила Ирина.

Кстати, о смелом и полном приключений путешествии девушки можно прочитать вот здесь. Ирина уже почти год путешествует по свету, но планирует обязательно вернуться домой - в Сыктывкар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нам шепнули, готовьтесь к суду»: как жители Коми возвращают деньги за сорвавшийся из-за коронавируса отдых

Путешественники республики меняют Эйфелеву башню и Италию на Золотое кольцо, Уральские горы и Пажгу (подробности).