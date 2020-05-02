В Коми самый низкий прирост заболевших COVID-19 за неделю в СЗФО

Республика Коми еще в начале прошлого месяца ассоциировалась с самым коронавирусным местом в стране - о вспышке в больницах писали региональные и мировые СМИ. Сейчас обстановка нормализовалась, о чем говорит статистика информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Напомним, что достаточно долгое время Коми удерживалось на четвертом месте по заболеваемости, а сейчас занимает 25 место (по ситуации на 1 мая). Центр по мониторингу проанализировал, как в Северо-Западном федеральном округе ситуация изменилась за неделю. Оказалось, что в республике самый небольшой прирост заболевших на фоне других регионов.

Статистика Центра по мониторингу

За прошедшую неделю количество заболевших в России выросло в 1,7 раза. Ниже общероссийского прироста оказались Коми, Вологодская, Ленинградская и Архангельская области и Санкт-Петербург. Выше - Псковская, Мурманская и Калининградская области, а также Карелия. Новгородская область показала прирост, идентичный общероссийскому - 1,7 раза.

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