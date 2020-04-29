2020-04-29T16:17:21+03:00
Общество

Ученые показали кривую вспышек коронавируса в Коми

Они вывели интересное наблюдение
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Специалисты говорят, что пика заболеваемости в республике надо ждать с 30 апреля по 5-7 маяСпециалисты говорят, что пика заболеваемости в республике надо ждать с 30 апреля по 5-7 маяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Рост заболевания коронавирусом изучил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. В первую половину апреля скачки по заболеванию были незначительными, во вторую половину месяца наблюдался взрыв инфицированных. Подробнее - в инфографике.

Количество пациентов с COVID-19 удваивалось раз в 3-4 дня до 9 апреля. Затем специалисты наблюдали непродолжительное плато. Далее - резкий рост с 13 по 16 апреля.

Коронавирусная кривая в Коми

Коронавирусная кривая в Коми

В настоящее время динамика удваивается не чаще, чем раз в семь дней. Но чтобы не произошло второй волны резкой заражений, надо еще посидеть дома.

Напоминаем, что нерабочие дни в Коми продлены до 11 мая включительно. Затем врио главы Владимир Уйба анонсировал постепенный выход из режима ограничений. Будем верить, что в концу мая можно будет уже без страха выходить на улицу.

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Сейчас в республике 611 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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