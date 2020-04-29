Коронавирус в Коми 29 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 14 человек

На сайте стопкоронавирус.рф появилась актуальная информация по новым случаям заражения коронавирусом в России и в регионах. По ситуации на 29 апреля в России зарегистрировали 5 841 новых случаев заболевания, а в Республике Коми - 14 новых случаев.

По ситуации на сегодняшний день в республике лабораторно подтверждено 611 случаев заболевания.

Данные стопкоронавирус.рф

Сейчас Коми находится на 22 месте по уровню заболеваемости в стране. Совсем недавно регион удерживал печальное звание самой коронавирусной республики, занимал четвертое место по COVID-19 в стране.

Инфографика с сайта стопкоронавирус.рф

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

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