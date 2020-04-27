2020-04-27T12:21:21+03:00
Общество

В список погибших от коронавируса медработников попали женщины из Коми

В нем уже 66 имен
Дарья ЮДИНА
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В список памяти медработников, погибших от COVID-19, попали женщины из КомиВ список памяти медработников, погибших от COVID-19, попали женщины из Коми
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В России создали сайт с именами погибших от COVID-19 медработников. В список попали санитарка из Республиканской клинической больницы Светлана Размыслова и сестра-хозяйка больницы в Эжве Татьяна Аванесян. В списке уже 66 имен.

Насколько достоверна информация, неизвестно. С создателями сайта связаться невозможно, так как контактных данных нет.

Между тем, россияне просят федеральный Минздрав обнародовать список погибших медработников, чтобы страна знала своих героев. Так, журналист телеканала "Рен ТВ" Андрей Добров призвал пронести таблички с именами врачей, медсестер и санитарок во время шествия "Бессмертного полка".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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