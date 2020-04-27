2020-04-27T15:35:10+03:00
Общество

Жительница Ухты просит врио главы Коми вернуть дотации за детсады

Их сняли после прихода Сергея Гапликова
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Школьникам сухпайки положены. А почему дошколятам нет?Школьникам сухпайки положены. А почему дошколятам нет?Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вчера врио главы Коми сообщил, что будет принимать вопросы от жителей Коми. Их попросили отправлять на официальный паблик правительства «ВКонтакте» до 12 часов 27 апреля. Посмотреть, о чем спрашивают жители Владимира Уйбу, пока возможности нет. Однако некоторые жители Коми делятся своими проблемами открыто в соцсетях. Например, Светлана Соболь из Ухты задает вопрос: почему дошколята обделены сухпайками? Почему у детсадов отняли дотации?

Ухтинка приводит пример Санкт-Петербурга, где малышам положены сухпайки, а в Республике Коми - нет. Притом средняя плата за посещение дошкольного учреждения в культурной столице России составляет 800 рублей, а в Ухте - аж 3 200 рублей. В Санкт-Петербурге сухпайки для дошколят возможны благодаря дотациям. Жительнице Ухты напоминаем, что и в Коми дотации тоже были, но с приходом уже экс-главы Коми Сергея Гапликова их сняли.

- Чем наши дошколята, которые не посещают дошкольные учреждения из-за короновируса уже месяц, хуже малышей из Санкт-Петербурга? Почему такая социальная несправедливость? И дело сегодня не в продуктах - мы в состоянии прокормить своих детей. Дело в том, что пора вернуть дотацию на оплату детских садов, которую так быстро отняли власти. Мамочки Ухты (да и всей республики) скажут вам за это большое спасибо! - сообщает Светлана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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