Жительница Ухты просит врио главы Коми вернуть дотации за детсады

Вчера врио главы Коми сообщил, что будет принимать вопросы от жителей Коми. Их попросили отправлять на официальный паблик правительства «ВКонтакте» до 12 часов 27 апреля. Посмотреть, о чем спрашивают жители Владимира Уйбу, пока возможности нет. Однако некоторые жители Коми делятся своими проблемами открыто в соцсетях. Например, Светлана Соболь из Ухты задает вопрос: почему дошколята обделены сухпайками? Почему у детсадов отняли дотации?

Ухтинка приводит пример Санкт-Петербурга, где малышам положены сухпайки, а в Республике Коми - нет. Притом средняя плата за посещение дошкольного учреждения в культурной столице России составляет 800 рублей, а в Ухте - аж 3 200 рублей. В Санкт-Петербурге сухпайки для дошколят возможны благодаря дотациям. Жительнице Ухты напоминаем, что и в Коми дотации тоже были, но с приходом уже экс-главы Коми Сергея Гапликова их сняли.

- Чем наши дошколята, которые не посещают дошкольные учреждения из-за короновируса уже месяц, хуже малышей из Санкт-Петербурга? Почему такая социальная несправедливость? И дело сегодня не в продуктах - мы в состоянии прокормить своих детей. Дело в том, что пора вернуть дотацию на оплату детских садов, которую так быстро отняли власти. Мамочки Ухты (да и всей республики) скажут вам за это большое спасибо! - сообщает Светлана.

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На вопрос ответили в мэрии (подробности).