Прекращено автобусное сообщение между Кировом и Сыктывкаром

Оказывается автобусное сообщение между Кировом и Сыктывкаром временно приостановили. Информацию подтвердили в автопавильоне Кирова и в «Комиавтотрансе»

В пресс-службе регионального оператора общественного транспорта затруднились сказать, по какой причине вводится ограничение. В компании подтвердили, что автобусы не связывают два крупных города с конца прошлой недели. В автопавильоне Кирова отметили, что ограничения продлятся до 11 мая.

Отметим, что пандемия коронавируса сильно повлияла на работу общественного транспорта. В Коми отменили межмуниципальные маршруты, некоторые постепенно возвращают (в Корткеросе, например).

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