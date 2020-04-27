2020-04-27T18:04:29+03:00
Общество

Прекращено автобусное сообщение между Кировом и Сыктывкаром

Автобусы не связывают два города с конца прошлой недели
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
На фото сотрудница санитарной службы производит дезинфекцию салона автобусаНа фото сотрудница санитарной службы производит дезинфекцию салона автобусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Оказывается автобусное сообщение между Кировом и Сыктывкаром временно приостановили. Информацию подтвердили в автопавильоне Кирова и в «Комиавтотрансе»

В пресс-службе регионального оператора общественного транспорта затруднились сказать, по какой причине вводится ограничение. В компании подтвердили, что автобусы не связывают два крупных города с конца прошлой недели. В автопавильоне Кирова отметили, что ограничения продлятся до 11 мая.

Отметим, что пандемия коронавируса сильно повлияла на работу общественного транспорта. В Коми отменили межмуниципальные маршруты, некоторые постепенно возвращают (в Корткеросе, например).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми увеличат количество автобусов на Радоницу

Это сделают, чтобы минимизировать риск заражения (подробности).

Коронавирус в Коми: можно ли поехать на дачу?

Придумываем, как не допустить скученности в автобусах (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
В Сыктывкаре нашли вандалов, которые разбили остановку
Спасатели Сыктывкара принимают участие в дезинфекции города
В Печоре женщина взыскала моральный ущерб
Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске
В Сыктывкаре в нескольких домах отключат воду
В Визинге осудили живодёров
В Сыктывкаре приступили к дезинфекции тротуаров
В Ухте поймали пьяных водителей
Воркутинка лишилась 31 тысячи рублей
В Ухте местная жительница отдала незнакомцу автомобиль своего сына
В Троицко-Печорском районе установят памятник ликвидаторам аварии в Чернобыле
Капризный апрель: в Коми местами похолодает до минус 11 градусов
Врио главы будет отвечать на вопросы жителей Коми в видеообращении
Самоизоляция в Коми: нужны ли электронные пропуска для поездки на дачу
Волонтеров просят помочь благоустроить тропу к плато Маньпупунер
В Сыктывкаре горела квартира: спасли шесть человек
В Коми снизился уровень индекса самоизоляции
В Воркуте просят открыть детские сады, салоны красоты и турфирмы
Тепло и осадки: прогноз на последние дни апреля в Коми
Нацбиблиотека Коми «собирает» мемориалы, посвященные Великой Победе
В Коми сбили двух пешеходов: они получили переломы
В Коми закрылось еще 5 ледовых переправ
В Сыктывкаре загорелся жилой дом
Школьники Сыктывкара приглашаются к участию в проекте «Дорога Памяти»
Жителям Коми рассказали, как поехать в другой регион на авто
В Сыктывкаре мужчина заказал маски и лишился 900 тысяч рублей
В субботу в Коми потеплеет до +7 градусов