Названа дата открытия Эжвинской больницы, где произошло первое в Коми массовое заражение COVID-19
Эжвинскую больницу, которая полтора месяца назад была символом неконтролируемого заражения COVID-19, готовят к приему пациентов. БНК со ссылкой на Минздрав Коми сообщает, что ориентировочная дата начала работы лечебного учреждения - 18 мая.
8 мая в Эжвинской больнице прошла заключительная дезинфекция. Затем специалисты проведут контрольные смывы, чтобы убедится - вирус ушел.
Напомним, что врио главы Коми на своей первой пресс-конференции рассказал, что COVID-19 чрезвычайно живуч. Даже после заключительной дезинфекции с использованием правильных физрастворов его иногда находят на обработанных поверхностях.
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Эжвинскую больницу, где произошла первая вспышка COVID-19 в Коми, готовят к приему пациентов
Сейчас в учреждении проходит полномасштабная дезобработка (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU