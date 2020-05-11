Трагедия на реке Ижма: перевернулась лодка с тремя взрослыми и ребенком, малыш не выжил

Сегодня ночью на реке Ижма перевернулась лодка, в которой плыли трое взрослых и ребенок. 27-летний мужчина утонул, не доплыв до берега. Женщина, 45-летний мужчина и пятилетний малыш полтора километра плыли в ледяной воде, держась за лодку, пока их не спасли. К сожалению, ребенок не выжил, скончался в Ухтинской детской больнице. За жизнь его мамы сейчас борются врачи.

Трагедия произошла ночью в девяти километрах вниз по течению реки Ижма от села Усть-Ухта в Сосногорском районе, делится подробностями Комиинформ. Двое мужчин, женщина и ее пятилетний сын плыли на моторной лодке в деревню Винла. Примерно в 1:30 лодка зацепилась за трос и перевернулась. 45-летний мужчина, женщина и ребенок держась за лодку проплыли по течению примерно полтора километра, а 27-летний мужчина погиб - не доплыл до берега.

Терпящих бедствие случайно увидел охотник - мужчина подплыл в ним на лодке, эвакуировал их на берег и вызвал спасателей. Сейчас на месте трагедии проходят поисковые работы - ищут утонувшего 27-летнего мужчину.

Как уточнили «КП-Коми» в региональном Минздраве, ребенка госпитализировали в Ухтинскую детскую больницу. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, малыш умер. Его мама сейчас находится в отделении реанимации Ухтинской городской больницы №1 поселка Шудаяг, за ее жизнь сейчас борются врачи.

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