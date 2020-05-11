Реакция местных депутатов и администрации - ноль: журналист об усинском тепловом скандале

В начале апреля Усинск всколыхнул коммунальный скандал - люди получили драконовские счета за тепло. В период пандемии, когда нервы оголены до предела и денег нет совсем, скандал шагнул за пределы республики. В его хитросплетениях и связях с политической ситуацией разбирался журналист Валерий Черницын на сайте портала «Красной знамя».

Журналист считает, что в другой ситуации скандал бы прошел незамеченным, но в условиях самоизоляции у людей появилось свободное время для внимательного изучения квитанций. Горожане ликвидировали коммунальную безграмотность и узнали много нового.

- Выясняется, например, что существует два способа оплаты тепла: равномерно в течение календарного года, только в течение отопительного периода. Правительство республики утвердило платежный способ № 1 ещё в июне 2016 года, и с тех пор если и вспыхивали где-нибудь недоразумения, то они носили сугубо местный и единичный характер. Эпидемия же здорово обострила у людей нервы. Самоизоляция дала им возможность тщательно проверить свои счета – и вот результат. УТК отозвала итоги поверки ОДПУ по одному из домов – но что это значит в масштабах города, если корректировки пришли в 68? УТК объявила об отсрочке исполнения своих корректировок до итогов проверки как минимум прокуратуры – и весь город замер в ожидании этих итогов, - разъясняет журналист.

Способ № 2 (оплачивать только в течение отопительного периода) можно использовать, но для этого нужно пробраться сквозь дебри бюрократической машины.

- Правительство республики может изменить способ для отдельных муниципалитетов, а внутри них самих такую смену могут произвести собственники МКД. Для этого, правда, требуется собраться в количестве более 50% жилого метража, что само по себе, как показывает практика, в современных условиях совсем не просто. Затем требуется принять соответствующее решение, оформить его, передать УК и самое главное – каким-то образом контролировать его исполнение. Так начинается политика. Да-да, она начинается именно на таком уровне, - пишет Валерий Черницын.

В сложившейся ситуации журналиста удивляет реакция местных властей и депутатов, а вернее - ее отсутствие.

- Зайдите на официальный сайт Усинска. Тишина. Глубоко-глубоко спрятано одно-единственное официальное сообщение УТК об отсрочке. Официальная позиция администрации – ноль, - считает журналист.

Депутаты Госсовета тоже не особо заинтересовались страданиями жителей северного города. За разъяснениями в надзорные органы обратился только депутат Сергей Артеев. Правда, он к Усинску не имеет никакого отношения. А вот местные депутаты на скандальную ситуацию внимания не обратили, несмотря на то, что она облетела федеральные каналы и «прославила» вахтовый город.

- Это к вопросу о том, где, как и в ком персонально сосредотачиваются нынче якобы политика и якобы политика. Нынче – но пока. Есть подозрение, что события нынешнего года внесут в эту картину существенные изменения, - пишет журналист.

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