В Коми продлевается действие ограничительных мер

Действие всех ограничительных мер режима повышенной готовности в Коми продлеваются до 24 часов 14 мая. Такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Заседание провёл врио Главы Республики Коми Владимир Уйба.

В самое ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми в разделе «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации». Таким образом, на территории региона продолжает действовать режим домашней самоизоляции.

- В соответствии с Указом Президента России нерабочие дни у нас закончились. То есть работники предприятий и организаций, чья деятельность не приостановлена в рамках введённых в республике ограничительных мер, завтра выходят на работу. Что касается ограничительных мер, то до 14 мая мы продолжаем следить за ситуацией и параллельно готовиться к первому этапу послаблений, но при условии, что за эти пару дней у нас эта ситуация не ухудшится. А для этого необходимо строго соблюдать все введённые меры, в том числе режим домашней самоизоляции и санитарных правил безопасности, - подчеркнул Владимир Уйба.

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