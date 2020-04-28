Дневник сыктывкарского учителя на дистанционке: «Представьте: каждый день вам пишет 150 человек»

Пошла третья неделя дистанционного обучения школьников. Родители окрестили прошедшие полмесяца сущим адом, школьники ждут-не дождутся, когда вернутся в школу и увидят своих друзей. По отзывам преподавателей, им не хватает времени на еду и отдых. Сыктывкарский учитель истории, победитель множества городских конкурсов профмастерства Артём Зайнапов рассказал «КП-Коми» про педагогические ошибки, несовершенства онлайн-системы, работу без выходных, но веру в то, что дистанционное образование сделает всех сильнее — и учеников, и родителей, и учителей.

Работа 24/7

— Встаю каждое утро очень рано, в семь утра открываю соцсети и электронный журнал, на меня обрушивается лавина сообщений, накопленных за ночь, от детей, — ответы на задания. Проверяю. Параллельно c утра по учительской сети получаю ряд методических заданий — нужно просматривать вебинары, заполнять отчеты.

Выходных по факту нет — ребята отправляют задания постоянно, переписка — нескончаемый процесс, часто задают дополнительные вопросы, как если бы мы были в классе. Но если в классе учитель отвечает и его объяснения слышат все, то тут каждому приходится рассказывать индивидуально. Представьте ситуацию, что вам каждый день пишут более 150 человек. Каждому надо прокомментировать работу или отметку. Ах да, родители тоже пишут. Им тоже приходится объяснять, так как они находятся вместе со своими детьми на самоизоляции.

Очень обидно, когда нам, учителям, приходится читать комментарии некоторых родителей в соцсетях: мол, учителя «спихнули» весь учебный процесс на нас. Это не так. Мы не просто даем задание, а создаем качественную карту урока с четкими инструкциями и полными объяснениями, что необходимо сделать. Это кропотливая работа. Лично мне дома сложно работать, потому что у меня маленький сын, который кричит и тоже требует внимания. Но мы справляемся. Главное, сохранять позитивный настрой.

У детей болят глаза от постоянного сидения перед компьютеромФото: Алексей БУЛАТОВ

Уроки в режиме онлайн

Лица учеников вижу нечасто. Онлайн-занятия не только я, но и подавляющее число преподавателей проводят крайне редко. Почему? Потому что не существует качественной комфортной платформы для проведения онлайн-занятий для тридцати человек. В настоящее время нет технических возможностей ни в плане скорости интернета, ни в плане качества компьютеров и ноутбуков — они не подходят для хорошей трансляции для всего класса.

Онлайн-занятия провожу только для 11 класса, им — быть, ребят надо готовить к ЕГЭ. Кроме того, провожу в режиме онлайн и классные часы. Я ответственен за своих детей, мне хочется убедиться, что с ними все в порядке — для меня это важно. Поэтому периодически мы проводим такие уроки, смотрим друг на друга, общаемся, делимся новостями.

Филонить ученикам стало, конечно, проще. На дистанционке есть негласное правило: ставить двойки — нельзя, придираться — нельзя, быть максимально лояльным к любым работам — надо. А порой школьники присылают домашние работы ну откровенно «двоечные», выполненные спустя рукава. А ты понимаешь, что изменить ситуацию качественно, сидя дома за компьютером, ты просто не в состоянии.

Родители страдаютФото: Алексей БУЛАТОВ

Ошибки удаленки

Главная — злоупотребление различными платформами. Ни одна платформа не может гарантировать качественного образования. Иногда педагоги дают ученику ссылку на какой-либо урок на этой платформе, а ребенок просто не может его пройти, потому что платформа не работает («у меня ссылка не открывается!»). Учитель должен давать возможность альтернативы. Например, в карте урока должен прописывать: ссылка не открывается — читайте такой-то параграф и выполните задание.

Еще одна большая ошибка — некачественные карты урока: это когда педагог пишет, к примеру, «выполните задание №120». И все. Но это не карта урока, больше половины учеников задание не одолеют. Мы все-таки говорим о дистанционном обучении: педагог должен подробно ПРОПИСАТЬ, что конкретно ребенок должен сделать с упражнением или параграфом, ученик должен ПОНЯТЬ, что от него требуется. Другими словами, важно не закидать заданиями, важно качество. Пусть лучше это будет маленькая тема в разделе, зато изучена вдумчиво, внимательно, вдоль и поперек. Ошибки будут, к ним надо относиться спокойно. Уверен, что после дистанционного обучения мы станем сильнее.

Обучение нового формата отнимает много времени, зато учит самостоятельностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Так вживую или онлайн?

Ничто не заменит живого слова учителя: интонация, примеры, жестикуляция. Глаза в глаза. Именно здесь рождается интерес учеников к учебе и достойный результат. Да, на дистанционном обучении учитель берет на себя роль организатора деятельности ученика, но это всего 40% работы. Остальные 60% — за школьником. Фактически ребенок должен сам взять себя в руки, следить четко за своим расписанием. Но вы же понимаете, далеко не все дети это могут. Говорить о качестве образования в настоящее время не приходится. Я скептически отношусь к дистанционному образованию даже в высших учебных заведениях. Оно никогда не даст того пласта знаний и умений, как на очном обучении.

Мы все сейчас находимся в необычных сложных условиях. От каждого из нас зависит, как мы пройдет этот этап. Надо стараться даже на расстоянии снизить психологическую напряженность добрыми словами, как можно чаще отмечать старание ученика, это очень важно в нынешней ситуации. Главное, помнить не только о себе, но и о ближнем. Это самая важная цель учителя и ученика. Я надеюсь, у нас это получится.

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