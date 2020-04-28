2020-04-28T16:09:31+03:00
Общество

В Коми еще один человек выздоровел от COVID-19

Сегодня подтвердили семь новых случаев заражения
Дарья ЮДИНА
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В Коми от коронавируса выздоровел еще один человекВ Коми от коронавируса выздоровел еще один человек
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми за сегодняшний день лабораторно подтверждено семь новых случаев заболевания COVID-19. Всего зарегистрировано 597 случаев заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 4048 человек: 3784 контактировали с заболевшими, 264 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снят с медицинского учёта 181 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Ещё один человек выздоровел. Всего выздоровевших 59 человек. Официально подтверждены шесть летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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