Вопрос об отставке председателя Госсовета Коми рассмотрят в июне

Депутаты Госсовета Коми рассмотрят вопрос об отставке председателя Надежды Дорофеевой летом. Предварительный вариант повестки появился на сайте ведомства.

В повестку включили сразу два проекта постановления, касающихся отставки Надежды Дорофеевой. Авторы одного из проектов депутаты Галина Нагаева (ЛДПР) и Олег Михайлов (КПРФ). Также они стали авторами второго проекта постановления вместе с группой депутатов из «Единой России».

Кроме этих проектов постановлений в предварительный вариант повестки вошли нормативно-правовые акты, связанные со строительством мусорного полигона на Шиесе, и о 100 миллиардах к 100-летию Коми. Заседание пройдет 11 июня.

Напомним, что вопрос об отставке Надежды Дорофеевой должны были рассмотреть 29 апреля. Сначала заседание отменили, потом вернули на прежнюю дату.

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