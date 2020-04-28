В Сосногорске коронавирусом заболели еще два человека
В Сосногорске зафиксировали два новых случая заболевания. Заболели жители муниципалитета, оба – медицинские работники Ухтинской психиатрической больницы. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Дягтеренко на своей странице «ВКонтакте».
Сейчас оба пациента госпитализированы в Ухтинскую городскую больницу для лечения. Таким образом, всего на лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится три жителя района. Необходимые противоэпидемические мероприятия для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции проводятся в плановом порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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