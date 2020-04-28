Масочный режим в Коми: будут ли выгонять из автобуса за отсутствие средств защиты

Режим самоизоляции в Коми со вторника, 28 апреля, должен принять несколько причудливые формы. В автобусах на межмуниципальных маршрутах с сегодняшнего дня ввели обязательный масочный режим.

Сразу возник вопрос - кто будет следить за исполнением масочного режима? Неужели людей без средств защиты попросят покинуть автобус? В пресс-службе Минпрома «КП-Коми» пояснили, что никого из общественного транспорта не будут просить выйти. Введение масочного режима - это рекомендация.

- Безусловно, это рекомендация. Если человек будет без маски, то получит устное предупреждение от кондуктора, водителя. Они каждый день работают с людьми, они заинтересованы, чтобы люди соблюдали масочный режим. Пока о санкциях мы не говорим, пока тестируем систему, не будем жестко, - отметили в пресс-службе ведомства.

Гражданский активист и руководитель группы «Сыктывкар-Автобус» Вячеслав Слюсарев говорит, что с одной стороны, новые правила - это правильное решение. Так становится понятнее, как себя вести, что можно, что нельзя.

- С другой стороны, а какие маски имеются в виду - медицинские, самодельные, шарф или платок, завязанный на лице?! Что будет, если нет правильной маски? Кто решает, что на мне не та маска, которая необходима, - полицейский, кондуктор? Обеспечило ли руководство РК население масками в достаточном количестве? - говорит Слюсарев.

Однако общественник не уверен, что нововведения будут работать в принципе, а особенно - на дачных автобусах (хотя они не являются межмуниципальными, на них обязательный масочный режим не распространяется).

- Ограничение передвижения неработающих пенсионеров без возможности купить социальный проездной, обязательное ношение маски, соблюдение расстояния в автобусе, заполняемость только 1/3 автобуса... Я езжу на дачи. И я не завидую тем, кто будет стоять и контролировать количество входящих в салон пассажиров, - отмечает активист.

Кстати, медицинские маски в аптеках появились. Правда, цена на них кусается: за набор в который входит всего лишь 5 одноразовых масок, сыктывкарцу надо будет выложить 200 рублей. Вот вам и "всё для людей"...

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