2020-04-28T17:35:56+03:00
Общество

Масочный режим в Коми: будут ли выгонять из автобуса за отсутствие средств защиты

Вопрос прокомментировали в Минпроме
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Во многих регионах страны вводят обязательный масочный режимВо многих регионах страны вводят обязательный масочный режимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции в Коми со вторника, 28 апреля, должен принять несколько причудливые формы. В автобусах на межмуниципальных маршрутах с сегодняшнего дня ввели обязательный масочный режим.

Сразу возник вопрос - кто будет следить за исполнением масочного режима? Неужели людей без средств защиты попросят покинуть автобус? В пресс-службе Минпрома «КП-Коми» пояснили, что никого из общественного транспорта не будут просить выйти. Введение масочного режима - это рекомендация.

- Безусловно, это рекомендация. Если человек будет без маски, то получит устное предупреждение от кондуктора, водителя. Они каждый день работают с людьми, они заинтересованы, чтобы люди соблюдали масочный режим. Пока о санкциях мы не говорим, пока тестируем систему, не будем жестко, - отметили в пресс-службе ведомства.

Гражданский активист и руководитель группы «Сыктывкар-Автобус» Вячеслав Слюсарев говорит, что с одной стороны, новые правила - это правильное решение. Так становится понятнее, как себя вести, что можно, что нельзя.

- С другой стороны, а какие маски имеются в виду - медицинские, самодельные, шарф или платок, завязанный на лице?! Что будет, если нет правильной маски? Кто решает, что на мне не та маска, которая необходима, - полицейский, кондуктор? Обеспечило ли руководство РК население масками в достаточном количестве? - говорит Слюсарев.

Однако общественник не уверен, что нововведения будут работать в принципе, а особенно - на дачных автобусах (хотя они не являются межмуниципальными, на них обязательный масочный режим не распространяется).

- Ограничение передвижения неработающих пенсионеров без возможности купить социальный проездной, обязательное ношение маски, соблюдение расстояния в автобусе, заполняемость только 1/3 автобуса... Я езжу на дачи. И я не завидую тем, кто будет стоять и контролировать количество входящих в салон пассажиров, - отмечает активист.

Кстати, медицинские маски в аптеках появились. Правда, цена на них кусается: за набор в который входит всего лишь 5 одноразовых масок, сыктывкарцу надо будет выложить 200 рублей. Вот вам и "всё для людей"...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прекращено автобусное сообщение между Кировом и Сыктывкаром

Автобусы не связывают два города с конца прошлой недели (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Воркутинец отправил мошенникам больше двух миллионов рублей
В Сыктывкаре ищут доноров крови
Корабль у «Детского мира» в Сыктывкаре демонтировали
В Коми обсуждают расширение полномочий органов власти
В Коми стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Стройжилтехнадзор Коми объяснил, как проводить собрания собственников во время самоизоляции
В Коми обнародован график доставки пенсий в мае
В Коми определили лучший детский сад
В Сыктывкаре нашли вандалов, которые разбили остановку
Спасатели Сыктывкара принимают участие в дезинфекции города
В Печоре женщина взыскала моральный ущерб
Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске
В Сыктывкаре в нескольких домах отключат воду
В Визинге осудили живодёров
В Сыктывкаре приступили к дезинфекции тротуаров