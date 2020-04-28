Самоизоляция в Коми: почему в республике тяжело узнать результаты тестов

Количество больных COVID-19 в Коми неуклонно растет. В регионе зафиксировано 597 случаев инфицирования. Между тем, жители республики массово жалуются на неразбериху с тестированием, некоторые неделями не могут получить свои результаты. В статье «КП» откровения Антонины Бессмертной из Сыктывкара, которая стала жертвой коронавирусного хаоса.

Прилипчивый коронавирус

Когда коронавирус пришел в Коми, Антонина Бессмертная лежала в больнице Эжвы. Туда она прибыла 24 марта и думала, что лечение займет 3-4 дня. Но впереди ее ждал долгий карантин вместе с другими пациентами, четыре теста на COVID-19, после переезд в обсерватор и снова долгое заточение.

Когда Антонину вместе с её подругами по несчастью наконец-то отпустили домой на самоизоляцию, женщины перекрестились и вздохнули с облегчением. Рано: коронавирусный шлейф вцепился в них, портя жизнь дальше. Срок самоизоляции на дому подходил к концу, как у одной из женщин тест показал положительный результат

- Мы как приехали домой 16 апреля, сдали анализы в один день. Она жила по своему адресу на изоляции, я по своему. И даже не предполагали, что у кого-либо из нас будет положительный результат, спокойно ждали ответов. Дозвониться до кого-либо по поводу анализов гиблое дело. Моей знакомой «повезло» больше. 20 апреля ей позвонили и озвучили «приговор». Этой же ночью она попала с высокой температурой и пневмонией в Коми республиканскую больницу! Ей подключили кислород. Мне же на следующий день назначили принимать препараты вслепую, даже не зная результатов анализов, - говорит Антонина.

В такую ситуацию с коронавирусным кавардаком попала не одна Антонина, но и шесть остальных женщин из ее палаты. Им тоже пришлось пройти несколько этапов карантина и самоизоляции.

Семь кругов изоляции

Очередной мазок, шестой (!) по счету, у Антонины взяли 21 апреля. Результатов по предыдущему и по этому анализу долго не было. Дозвониться, точнее, достучаться до ведомств и поликлиник у Антонины не получалось: ее вопросы бесконечно переадресовывали, а ответов не давали.

— Обрывала провода: звонила везде и всюду и каждый раз по-новой рассказывала свою ситуацию. Собеседники выслушивали «ага-ага», а потом говорили: мы ничем не можем помочь, дадим вам телефон, звоните туда-то. А на новом телефоне… отправляли обратно. И так по замкнутому кругу.

Кавардак продлился долго. Женщина даже жила в одиночестве, отправила скитаться мужа по родственникам, чтобы, не дай бог, не заразить его.

- У меня уже четыре отрицательных результата было, а я все одна в заточении! Не хотелось подвергать риску близких, а то бы давно уже дала добро мужу дома быть. Опора и поддержка все-таки. И пусть потом бы сказали, что я не права. Может, стоит уже в книгу рекордов Гиннеса меня внести по количеству сданных анализов? До смешного дошло! - говорит Антонина.

Выдохнуть (с осторожностью) жительница Коми смогла только 27 апреля. Ей позвонили и сообщили долгожданные вести: результат отрицательный! Антонина тут же начала готовиться к возвращению мужа карантин обещали снять!

В республиканском оперативном штабе и минздраве Коми ответа по ситуации с тестами на момент публикации получить не удалось.

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