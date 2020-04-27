2020-04-27T13:00:59+03:00
Общество

Выздоровевший от COVID-19 врач Эжвинской больницы благодарит коллег, которые вытащили его с того света

Доктор перенес тяжелую форму заболевания
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Скоро Эжвинская больница снова будет принимать больныхСкоро Эжвинская больница снова будет принимать больныхФото: Андрей КОВРИЖНЫХ
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В Сыктывкаре выздоровел хирург печально известной Эжвинской больницы, где зарегистрировали первую в стране вспышку COVID-19. Врач перенес тяжелую форму заболевания, а сейчас благодарит своих коллег, которые спасли его от болезни. Об этом рассказал друг мужчины и известный в Коми правозащитник Игорь Сажин.

- Недавно Ивану Алексеевичу сообщили, что он выздоровел. У него была тяжелая форма заболевания. Особенно он попросил поблагодарить врачей, которые вытащили его с того света в самые тяжелые моменты болезни, - говорит Игорь Сажин.

Врио главы Коми Владимир Уйба сообщал ранее, что первая вспышка заболевания в Эжвинской больнице вывела из строя 31 врача. Среди них особо выделяли заведующего 1-м хирургическим отделением Андрея Керна, сообщали, что он может быть нулевым пациентом. Обвинения опровергла дочь заслуженного врача.

Кроме того, бывший министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин говорил, что к массовому инфицированию в больнице причастен студент из Санкт-Петербурга, который приехал в Коми и заразил своих родных. В любом случае точку в этой запутанной истории поставит СУ СК России по Коми - в начале апреля следователи начали доследственную проверку информации после публикации в СМИ. В настоящее время она не завершена.

Отметим также, что по состоянию на 27 апреля в Коми лабораторно подтверждено 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них 52 выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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