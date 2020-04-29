2020-04-29T17:51:07+03:00
Общество

В Коми приняли законы в поддержку предпринимателей

Налоговые ставки снизят
Дарья ЮДИНА
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В Коми приняли законы для поддержки предпринимателейВ Коми приняли законы для поддержки предпринимателей
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Сейчас идет заседание Госсовета Коми. Депутаты приняли два закона для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронакризиса.

Так, согласно одному из них ставка налога на имущество организаций, исчисляемых по кадастровой стоимости, снижается до 1 процента. Второй принятый закон вдвое снижает налоговую ставку для предпринимателей малой и средней руки, работающих с упрощенной схемой налогообложения: по объекту налогообложения «доходы» с 6 до 3 процентов, с объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» с 15 до 7,5 процентов.

Второй закон будет действовать три года, начиная с этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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