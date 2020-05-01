Жителям Коми разрешили провести майские праздники на дачах

В майские праздники жители Коми смогут провести время на дачах, соблюдая при этом режим самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Добраться до дач можно будет на личном транспорте, общественном автомобильном транспорте или такси. При этом людям рекомендуют использовать маски, перчатки или дезинфицирующие средства. Кроме того, жителям Коми рекомендуют не ездить на дачи и обратно каждый день.

До 31 мая включительно в республике продлили срок действия реализованных на апрель социальных проездных билетов. Минпрому Коми поручили организовать регулярные перевозки пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Таким образом люди смогут добраться в садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества. В транспорте должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.