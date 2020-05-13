«Немного стабилизировалась ситуация» - фельдшер сыктывкарской скорой о работе в условиях коронавируса

Фельдшер отделения скорой помощи и по совместительству медик специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Коми Андрей Напалков рассказал о работе в коронавирусную эпоху. Мужчина поделился тонкостями труда медиков в эфире авторской передачи Артура Гарнова «Дай пять».

- Мы используем индивидуальные средства защиты, защищены больше остальных. Поэтому обычные люди (не медицинские работники) больше подвержены контакту. Сейчас немного стабилизировалась ситуация, меньше стали болеть люди. Может быть, потому что стали следовать правилам. Не могу сказать, что будет дальше. Возможно, после майских праздников будет вспышка, - рассуждает медик.

Андрей Напалков считает, что COVID-19 серьезный вирус, однако только 8% населения планеты переносят его тяжело.

- Заразится, скорее всего, вся планета. Но почему все же нужно было соблюдать режим самоизоляции? Если бы все заразились одновременно, то был бы коллапс в медучреждениях, - отметил скоростник.

Андрей Напалков также поделился, что скорую зачастую вызывают по пустякам, что отнимает время медиков.

- Раньше такого не было, раньше ездили только на серьезные вызовы. Нас на всех не хватает. Нагрузка большая на бригады, - рассказал медик. Он также отметил, что, например, в СМИ нужно почаще писать о том, что не стоит вызывать врачей скорой помощи из-за порезов или температуры в 36, 8 - надо беречь время медиков.

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