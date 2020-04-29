2020-04-29T22:16:23+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 29 апреля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Люди в масках и в странном обмундировании уже никого не удивляютЛюди в масках и в странном обмундировании уже никого не удивляютФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коми уже на 22 месте по заболеваемости COVID-19, и это вполне хорошая новость. Мы все помним, что на протяжении почти трех недель республика держалась в лидерах по коронавирусу в стране. Изучаем, как вирус распространяется по районах. Как мы видим, в одних муниципалитетах - тихо и спокойно, в других - вспышки и новые случаи.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

В Ухте - уже 20 случаев заболевания, один выздоровел, один скончался (не от коронавируса). По состоянию на 29 апреля - трое новых случаев: один пациент психиатрической больницы, сотрудник больницы и медик инфекционного отделения местной больницы.

В Корткеросском районе - 16 инфицированных COVID-19 (по состоянию на 28 апреля).

По состоянию на 28 апреля в Усть-Куломском районе -16 заболевших. Последние два случая зарегистрированы у жителей Усть-Кулома и Кужбы, которые были сразу вывезены в инфекционную больницу столицы Коми.

Говоря откровенно, мы совсем запутались в расчетах Сыктывдина: 27-го было 15 заболевших (3 человека выздоровело), 28-го - 14 человек (3 выздоровело), 29-го - 12 человек (5 выздоровело). Позвоним-ка завтра за разъяснением в района, а пока оставим на карте прежнюю цифру.

В Княжпогостском районе - 13 заболевших, из этого числа уже один пациент излечился.

В Прилузском районе - 11 заболевших, один уже выписан (по состоянию на 27 апреля).

В Усинске - уже 11 заболевших коронавирусом, вчера сообщали о десяти случаях.

В Усть-Вымском районе - девять заболевших, из них двое уже выздоровели (по состоянию на 28 апреля).

В Печоре было шестеро заболевших, но трое уже выздоровело.

В Сосногорском районе - трое заболевших, двое из них работники Ухтинской психиатрической больницы.

В Удорском районе трое заболевших, двое из них уже числятся выздоровевшими.

В Сысольском районе - двое заболевших, один уже поборол опасный вирус.

В Воркуте два заболевших, о втором сообщили вчера, первый уже давно выздоровел.

В Койгородском районе - ноль заболевших (в уме один).

В Усть-Цилемском районе была одна заболевшая, сегодня стало известно, что результаты третьих и четвертых тестов были отрицательны. Она отмечает, что если болезнь и была, то прошла в легкой форме.

Нет заболевших в Ижемском районе (по состоянию на 28 апреля), Троицко-Печорском районе и Инте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми: карта заражения на 28 апреля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Печоры раскладывал закладки
Жителей Коми на Черном море не ждут
В Емве сгорела баня. Эх, не успели помыться
В Коми волонтеры помогают с дистанционным обучением
Жительница Сыктывкара так хотела получить автомобильные права, что даже заплатила за это
В Коми высадят 53 тысячи деревьев
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Воркутинец отправил мошенникам больше двух миллионов рублей
В Сыктывкаре ищут доноров крови
Корабль у «Детского мира» в Сыктывкаре демонтировали
В Коми обсуждают расширение полномочий органов власти
В Коми стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Стройжилтехнадзор Коми объяснил, как проводить собрания собственников во время самоизоляции
В Коми обнародован график доставки пенсий в мае
В Коми определили лучший детский сад
В Сыктывкаре нашли вандалов, которые разбили остановку
Спасатели Сыктывкара принимают участие в дезинфекции города
В Печоре женщина взыскала моральный ущерб
Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске
В Сыктывкаре в нескольких домах отключат воду
В Визинге осудили живодёров
В Сыктывкаре приступили к дезинфекции тротуаров