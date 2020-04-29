Коронавирус в Коми: карта заражения на 29 апреля 2020 года

Коми уже на 22 месте по заболеваемости COVID-19, и это вполне хорошая новость. Мы все помним, что на протяжении почти трех недель республика держалась в лидерах по коронавирусу в стране. Изучаем, как вирус распространяется по районах. Как мы видим, в одних муниципалитетах - тихо и спокойно, в других - вспышки и новые случаи.

Инфографика Алексея Понарядова

В Ухте - уже 20 случаев заболевания, один выздоровел, один скончался (не от коронавируса). По состоянию на 29 апреля - трое новых случаев: один пациент психиатрической больницы, сотрудник больницы и медик инфекционного отделения местной больницы.

В Корткеросском районе - 16 инфицированных COVID-19 (по состоянию на 28 апреля).

По состоянию на 28 апреля в Усть-Куломском районе -16 заболевших. Последние два случая зарегистрированы у жителей Усть-Кулома и Кужбы, которые были сразу вывезены в инфекционную больницу столицы Коми.

Говоря откровенно, мы совсем запутались в расчетах Сыктывдина: 27-го было 15 заболевших (3 человека выздоровело), 28-го - 14 человек (3 выздоровело), 29-го - 12 человек (5 выздоровело). Позвоним-ка завтра за разъяснением в района, а пока оставим на карте прежнюю цифру.

В Княжпогостском районе - 13 заболевших, из этого числа уже один пациент излечился.

В Прилузском районе - 11 заболевших, один уже выписан (по состоянию на 27 апреля).

В Усинске - уже 11 заболевших коронавирусом, вчера сообщали о десяти случаях.

В Усть-Вымском районе - девять заболевших, из них двое уже выздоровели (по состоянию на 28 апреля).

В Печоре было шестеро заболевших, но трое уже выздоровело.

В Сосногорском районе - трое заболевших, двое из них работники Ухтинской психиатрической больницы.

В Удорском районе трое заболевших, двое из них уже числятся выздоровевшими.

В Сысольском районе - двое заболевших, один уже поборол опасный вирус.

В Воркуте два заболевших, о втором сообщили вчера, первый уже давно выздоровел.

В Койгородском районе - ноль заболевших (в уме один).

В Усть-Цилемском районе была одна заболевшая, сегодня стало известно, что результаты третьих и четвертых тестов были отрицательны. Она отмечает, что если болезнь и была, то прошла в легкой форме.

Нет заболевших в Ижемском районе (по состоянию на 28 апреля), Троицко-Печорском районе и Инте.

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