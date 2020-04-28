Коронавирус в Коми: карта заражения на 28 апреля 2020 года

По состоянию на 28 апреля в Коми лабораторно подтверждено 597 случаев заболевания коронавирусной инфекций. Уже гораздо больше выздоровевших - всего 59 человек. При этом скончались от COVID-19 в Коми уже 6 человек. Изучаем, где выявили новые случаи коронавируса в Коми.

Новые случаи

В Ухте зафиксировали три новых случая заражения COVID-19. Заболели пациенты психиатрической больницы. Их перевели в городскую лечебницу. Теперь Ухта в лидерах по заболеваемости - там 17 случаев заболевания.

В Сосногорске заболели два жителя муниципалитета, оба – медицинские работники Ухтинской психиатрической больницы. Таким образом, всего на лечении с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится три жителя района.

В Воркуте выявлен второй случай заболевания COVID-2019. Новый пациент с COVID-19 ранее был под наблюдением и сейчас находится на лечении в городской инфекционной больнице. Напомним, что первый заразившийся коронавирусом в заполярном городе уже поправился.

Инфографика Алексея Понарядова

Все по-прежнему

В Корткеросском районе по-прежнему 16 заболевших, ситуация на 28 апреля не изменилась.

В Усть-Вымском районе тоже - звонили и узнавали, так как в последний раз о новых случаях сообщали аж 21 апреля. Хотя хорошие новости все же есть - в Усть-Выми два выздоровевших.

В Усть-Куломском районе - 15 заболевших, информацию об этом обновили вчера, 27 апреля.

В Сыктывдинском - 14 случаев, хотя вчера сообщали о 15 инфицированных.

В Княжпогостском районе - 13 заболевших (по ситуации на 27 апреля).

В Прилузском - 11 инфицированных (по состоянию на 27 апреля).

В Усинске зарегистрировано 10 подтвержденных случаев инфицирования.

В Печоре по-прежнему шесть заболевших.

В Сысольком районе было два заболевших, один из них уже выздоровел.

В Удорском районе - 3 человека с COVID-19 (но по ситуации аж на 23 апреля).

В Койгородском районе числится ноль заболевших, случай коронавируса, о котором сообщали ранее, относится к Сыктывкару.

В Усть-Цильме - один человек с коронавирусом, свою историю пациентка рассказала здесь.

В зеленой зоне от коронавируса - Троицко-Печорский район, Ижемский район и Инта.

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