2020-04-30T10:48:32+03:00
Общество

Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми

В республиканском правительстве продолжают сменяться кадры
Дарья ЮДИНА
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Андрей Крикуненко больше не глава Минстроя КомиАндрей Крикуненко больше не глава Минстроя Коми
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Андрей Крикуненко освобождён от должности регионального министра строительства и дорожного хозяйства. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Уйба. С 1 мая исполнять обязанности главы Минстроя Коми будет Ирина Круглова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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