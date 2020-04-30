Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми
В республиканском правительстве продолжают сменяться кадры
Андрей Крикуненко больше не глава Минстроя Коми
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Андрей Крикуненко освобождён от должности регионального министра строительства и дорожного хозяйства. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Владимир Уйба. С 1 мая исполнять обязанности главы Минстроя Коми будет Ирина Круглова.
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ИСТОЧНИК KP.RU