В Сыктывкаре оползень разрушил недостроенный мост

Новый недостроенный мост через реку Лемью в Сыктывкаре разрушил оползень, работы возобновят не раньше 2021 года. Об этом сообщает «Вести. Коми».

Мост через Лемью построили почти 60 лет назад. К настоящему времени он уже не отвечает требованиям для проезда большегрузов. Поэтому было решено построить новый мост. Строительство началось в ноябре 2018 года, и планировалось, что строительство завершится через год. Однако в конце прошлого года стройка остановилась на финальной стадии. Летние дожди привели к сдвигу грунта, и из-за этого произошло смещение трех опор, а также сломались сваи. Независимая экспертиза подтвердила факт оползня. Сейчас дорожники корректируют проект, однако продолжить строительство смогут не раньше 2021 года.