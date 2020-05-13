2020-05-13T13:52:35+03:00
Общество

На водителя перевернувшейся на Ижме лодки завели уголовное дело

В результате трагедии погиб 4-летний малыш и 27-летний мужчина
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правды
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На реке Ижме ночью 11 мая опрокинулась лодка с тремя взрослыми и ребенком. В результате 27-летний мужчина утонул, 4-летний мальчик скончался в реанимации Ухтинской детской больницы. 12 мая по факту происшествия следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело.

В качестве подозреваемого следователи привлекли 45-летнего мужчину, который предположительно управлял моторной лодкой в ту злополучную ночь. Плавсредство зацепилось за трос и перевернулось - утонул 27-летний пасынок подозреваемого, позже в реанимации скончался 4-летний пассажир лодки. Мама погибшего ребенка сейчас находится в Ухтинской больнице №1

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, подозреваемый не имел соответствующих документов на перевозку людей, не обеспечил пассажиров спасательными жилетами, подверг опасности жизни и здоровье людей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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