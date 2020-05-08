В Воркуте медицинские маски превратили в картины

На днях преподаватели и учащиеся Детской художественной школы реализовали новый проект «Мы против вируса!». Они превратили медицинские маски в картины, разрисовав их.

Ученики и преподаватели перенесли на средствах защиты антикоронавирусные рисунки и даже мировые шедевры, например картины Эдварда Мунка и Ван Гога.

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