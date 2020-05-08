2020-05-08T17:17:49+03:00
Общество

В Воркуте медицинские маски превратили в картины

Преподаватели и ученики художественной школы запустили проект «Мы против вируса!»
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Скриншот из видеоСкриншот из видео
Изменить размер текста:

На днях преподаватели и учащиеся Детской художественной школы реализовали новый проект «Мы против вируса!». Они превратили медицинские маски в картины, разрисовав их.

Ученики и преподаватели перенесли на средствах защиты антикоронавирусные рисунки и даже мировые шедевры, например картины Эдварда Мунка и Ван Гога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Плачу на техно» по-коми: самоизоляционное творчество жителей республики

Вторая часть креативной подборки (подборки)

Видео детской художественной школы Воркуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
Новости 24