В Сыктывкаре закрыли популярные автобусные маршруты
В Сыктывкаре закрыли популярные автобусные маршруты, а некоторые изменили. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Власти столицы Коми опубликовали скорректированный сводный график движения автобусов. Изменения связаны с корректировкой автоперевозчиками интервалов движения транспорта и количества автобусов на маршрутах в зависимости от сложившегося пассажиропотока в период действия ограничительных мер по COVID-19.
Маршрут №1
ежедневно
Школа № 33 - 05:50, 06:13, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:35, 09:05, 13:50, 14:20, 14:35, 15:05, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:35, 19:10, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 22:03.
ТРЦ "МАКСИ" - 05:16, 06:13, 06:28, 06:43, 06:58, 07:13, 07:28, 07:43, 07:58, 08:13, 08:28, 08:43, 09:13, 09:43, 14:28, 14:58, 15:13, 15:43, 16:13, 16:28, 16:43, 16:58, 17:13, 17:28, 17:43, 17:58, 18:13, 18:28, 18:43, 19:13, 19:43, 20:18, 20:53, 21:28, 22:03.
Движение автобусов от остановочного пункта "Школа № 33" с 09:05 до 13:50 отменено.
Движение автобусов от остановочного пункта "ТРЦ "МАКСИ" с 09:43 до 14:28 отменено.
Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малого класса.
Маршрут №3
ежедневно
Аэровокзал - 06:00, 06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:105, 08:30, 08:45, 09:15, 09:45, 15:00, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:15, 19:45, 20:30
с/х Пригородный - 05:30, 06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:45, 10:15, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:45, 20:15, 21:00.
Движение автобусов от остановочного пункта "Аэровокзал" с 09:45 до 15:00 отменено.
Движение автобусов от остановочного пункта "с/х Пригородный" с 10:15 до 15:30 отменено.
Маршрут №4
Городской Автовокзал: 06:23, 07:05, 07:47, 08:29, 09:11, 11:17, 11:59, 12:41, 13:23, 14:05, 14:47, 15:29, 16:11, 16:53, 17:35, 18:17, 18:59, 19:41, 20:23.
с/х Пригородный: 06:23, 07:05, 07:47, 08:29, 09:11, 11:17, 11:59, 12:41, 13:23, 14:05, 14:47, 15:29, 16:11, 16:53, 17:35, 18:17, 18:59, 19:41, 20:23.
Маршрут №5
Отменяется
Маршрут №6
Дырнос: 07:30, 08:10, 08:56, 09:42, 10:28, 12:00, 12:46, 13:32, 14: 18, 15:04, 15:50, 16:36, 18:54, 19:40, 20:20, 21:10.
Маршрут №7
по расписанию выходного дня
Маршрут №9
отменено
Маршрут №12
отменено
Маршрут №15
отменено
Маршрут №17
Кардиоцентр: 06:00, 06:14, 06:30, 06:46
с/х “Пригородный”: 06:06, 06:30, 06:46
Интервал движения - 16 минут, после 20:00 - 32 минуты. Окончание - 21:09.
Маршрут №18
ежедневно
Пл. им. Габова - 05:40, 05:56, 06:04, 06:12, 06:28, 06:44, 07:00, 07:16, 07:32, 07:48, 08:04, 08:20, 08:36, 13:56, 14:28, 15:00, 15:16, 15:32, 15:48, 16:20, 16:36, 16:52, 17:08, 17:24, 17:40, 17:56, 18:12, 18:36, 19:00, 19:24, 19:48, 20:12, 20:36, 21:00, 21:39, 22:09, 22:39, 23:09, 23:39,
СЛПК - 06:22, 06:38, 06:46, 06:54, 07:10, 07:26, 07:42, 07:58, 08:14, 08:30, 08:46, 09:02, 09:18, 14:38, 15:10, 15:42, 15:58, 16:14, 16:30, 17:02, 17:18, 17:34, 17:50, 18:06, 18:22, 18:38, 18:54, 19:18, 19:42, 20:02, 20:26, 20:50, 21:14, 21:38, 22:17, 22:47, 23:17, 23:47, 00:17.
Движение автобусов от остановочного пункта "пл. Габова" с 08:36 до 13:56 отменено.
Движение автобусов от остановочного пункта "СЛПК" с 09:18 до 14:38 отменено.
Маршрут №19
ежедневно
Городской автовокзал в сторону ЖД вокзала - 06:09, 06:25, 06:41, 06:57, 07:13, 07:29, 07:45, 08:01, 08:17, 08:33, 08:49, 09:05, 09:37, 10:09, 10:41, 10:57, 11:13, 11:29, 11:45, 12:01, 12:17, 12:33, 12:49, 13:05, 13:37, 14:09, 14:25, 14:41, 14:57, 15:13, 15:29, 16:01, 16:33, 16:49, 17:05, 17:21, 17:53, 18:09, 18:25, 18:41, 19:05, 19:21, 19:37, 19:53, 20:09, 20:25, 20:41, 21:01.
Городской автовокзал в сторону Города Мастеров - 06:05, 06:21, 06:37, 06:53, 07:09, 07:25, 07:41, 07:57, 08:13, 08:29, 08:45, 09:01, 09:33, 10:05, 10:37, 10:53, 11:09, 11:25, 11:41, 11:57, 12:13, 12:29, 12:45, 13:01, 13:33, 14:05, 14:21, 14:37, 14:53, 15:09, 15:25, 15:57, 16:29, 16:45, 17:01, 17:17, 17:49, 18:05, 18:21, 18:37, 19:01, 19:17, 19:33, 19:49, 20:05, 20:21, 20:37, 20:57.
Маршрут №20
Опытная станция - 06:32, 07:16, 08:00, 08:44, 09:28, 10:56, 11:40, 12:24, 13:08, 13:52, 14:36, 15:20, 16:50, 17:38, 18:26, 19:12.
Маршрут №21
ежедневно
СЛТ - 06:55, 08:05, 09:08, 15:20, 16:29, 17:40, 18:40.
Верхний Чов - 07:25, 08:35, 09:45, 15:56, 17:10, 18:10, 19:10.
Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малого/большого класса (по загруженности).
Маршрут №23
Пл. им. Габова - 05:54, 06:02, 06:30, 06:44, 07:12, 07:40, 07:54, 08:22, 08:50, 09:32, 10:00, 10:14, 10:42, 11:10, 11:24, 11:52, 12:34, 13:30, 14:12, 14:40, 15:22, 15:50, 16:04, 16:32, 17:00, 17:14, 17:42, 18:10, 18:24, 18:52, 19:20, 20:02, 20:35.
п.г.т. Краснозатонский - 06:09, 06:37, 07:05, 07:19, 07:47, 08:15, 08:29, 08:57, 09:25, 10:07, 10:35, 10:49, 11:17, 11:45, 11:59, 12:27, 13:09, 14:05, 14:47, 15:15, 15:57, 16:25, 16:39, 17:07, 17:35, 17:49, 18:17, 18:45, 18:59, 19:27, 19:55, 20:37, 21:10.
Маршрут №23д
ежедневно
Турбаза "Лемью" - 06:50, 09:00, 11:00, 14:50, 16:50, 18:50.
ЦВК - 07:51, 10:01, 13:50, 15:50, 17:50.
Давпон - 07:36, 09:46, 13:35, 15:35, 17:35, 19:35.
п.г.т. Краснозатонский (в сторону города) - 07:05, 09:15, 11:11, 15:05, 17:05, 19:05.
п.г.т. Краснозатонский (в сторону турбазы "Лемью") - 06:35, 08:34, 10:44, 14:33, 16:33, 18:33.
Маршрут №24
Росгосстрах - 06:05, 07:15, 07:50, 08:25, 09:00, 09:37, 10:14, 10:51, 11:24, 11:58, 12:34, 13:08, 13:55, 15:05, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 18:01, 18:35, 19:11, 20:21, 21:31.
Верхний Чов - 06:40, 07:50, 08:25, 09:00, 09:35, 10:12, 10:49, 11:26, 11:59, 12:33, 13:09, 13:43, 14:30, 15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 18:00, 18:36, 19:10, 19:46, 20:56, 22:06.
Маршрут №25
Пл. им. Габова - 05:25, 06:15, 07:05, 07:55, 08:45, 09:35, 10:25, 11:15, 12:05, 12:55, 13:45, 14:35, 15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:35.
п.г.т. Верхняя Максаковка - 06:15, 07:05, 07:55, 08:45, 09:35, 10:25, 11:15, 12:05, 12:55, 13:45, 14:35, 15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:45, 19:35, 20:25.
Маршрут №26
ежедневно
Автостанция - 06:20, 07:25, 08:35, 10:50, 12:00, 13:10, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 20:25, 21:35.
п. Седкыркещ - 06:50, 08:00, 09:10, 11:25, 12:35, 13:45, 15:25, 16:35, 17:45, 18:55, 21:00, 22:10.
Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малого/большого класса (по загруженности).
Маршрут №28
ул. 65 лет Победы - 06:30, 06:54, 07:18, 07:42, 08:06, 08:30, 08:54, 09:42, 10:30, 11:18, 12:06, 12:30, 13:18, 14:06, 14:54, 15:42, 16:06, 16:30, 16:54, 17:18, 17:42, 18:06, 18:30, 18:54.
ТРЦ "МАКСИ" - 06:58, 07:22, 07:46, , 08:10, 08:34, 08:58, 09:22, 09:46, 10:34, 11:22, 12:10, 12:58, 13:22, 14:10, 14:58, 15:46, 16:34, 16:58, 17:22, 17:46, 18:10, 18:34, 18:58, 19:22, 19:46.
Маршрут №29
Ежедневно
Городской автовокзал - 06:45, 07:58, 11:05, 12:18, 13:31, 16:25, 17:37, 18:50.
МФЦ - 07:29, 08:42, 11:49, 13:02, 14:15, 17:08, 18:21, 19:34.
Маршрут №30
ежедневно
ЖДВ - 07:10, 07:50, 09:10, 09:50, 11:30, 12:10, 14:10, 15:30, 16:10, 17:30, 18:10, 19:30.
Дырнос-3 - 08:00, 08:40, 10:00, 10:40, 12:20, 13:00, 15:00, 16:20, 17:00, 18:20, 19:00, 20:20.
Маршрут №33а
отменено
Маршрут №36
ежедневно
Орбита - 06:40, 08:30, 11:10, 14:50, 16:50, 18:50.
Дырнос -3 07:30, 09:20, 12:00, 15:40, 17:40, 19:40.
Маршрут №38
ежедневно
Рынок (ул. Карла Маркса) - 06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:00, 13:20, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:35.
Дырнос-3 - 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:40, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 21:10.
Маршрут №44
Городской автовокзал - 06:16, 06:35, 06:54, 07:13, 07:32, 07:51, 08:10, 08:29.
Интервал с 08:30 до 15:08 19-38 минут, интервал с 15:08 19 минут. Окончание работы 19:53.
ул. Тентюковская - 06:26, 06:45, 07:04, 07:23, 07:42, 08:01, 08:20, 08:39, 08:58, 09:17.
Интервал движения с 09:17до 15:56 19-38 минут, интервал с 15:56 19 минут. Окончание работы 19:06.
Маршрут №46
Давпон в сторону ЖД вокзала - 06:04, 06:20, 06:36, 06:52, 07:08, 07:24, 07:40, 07:56, 08:12, 08:28, 08:44, 09:00, 09:32, 09:48, 10:04, 10:36, 10:52, 11:08, 11:40, 11:56, 12:12, 12:28, 12:44, 13:00, 13:16, 13:32, 13:48, 14:20, 14:36, 14:52, 15:08, 15:24, 15:40, 16:12, 16:28, 16:44, 17:00, 17:16, 17:32, 17:48, 18:04, 18:20, 18:36, 19:08, 19:40, 19:56, 20:12, 20:28, 20:44, 21:00, 21:16, 21:32, 21:48, 22:16.
Давпон в сторону 65 лет Победы - 05:24, 05:55, 06:15, 06:35, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 09:15, 09:55, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:55, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35, 20:55, 21:15, 21:35, 21:55, 22:15.
Маршрут №54
рабочие дни
ЖДВ - 05:16, 05:36, 05:51, 06:01, 06:11, 06:21, 06:31, 06:41, 06:51, 07:01, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:01, 08:11, 08:21, 08:31, 08:41, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:11, 11:31,11:51, 12:11, 12:31, 12:41, 13:01, 13:11, 13:21, 13:31, 13:41, 13:51, 14:11, 14:21, 14:41, 15:01, 15:21, 15:41, 16:01, 16:11, 16:21, 16:31, 16:41, 16:51, 17:01, 17:11, 17:21, 17:31, 17:41, 17:51, 18:01, 18:11, 18:21, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31, 20:01, 20:31, 20:51, 21:11, 21:41, 22:11, 22:41, 23:11.
ул. Славы - 05:54, 06:12, 06:32, 06:42, 06:52, 07:02, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:02, 08:12, 08:22, 08:32, 08:42, 08:52, 09:02, 09:12, 09:22, 09:32, 09:52, 10:12, 10:32, 10:52, 11:12, 11:32, 11:52, 12:12, 12:32, 12:52, 13:12, 13:22, 13:42, 13:52, 14:02, 14:12, 14:22, 14:32, 14:52, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 16:52, 17:02, 17:12, 17:22, 17:32, 17:42, 17:52, 18:02, 18:12, 18:22, 18:32, 18:42, 18:52, 19:02, 19:12, 19:32, 19:52, 20:12, 20:42, 21:12, 21:32, 21:52, 22:22, 22:52, 23:22, 23:52.
выходные, праздничные дни
ЖДВ - 05:14, 05:29, 05:45, 06:01, 06:17, 06:25, 06:33, 06:49, 07:05, 07:21, 07:37, 07:53, 08:09, 08:17, 08:25, 08:41, 09:13, 09:45, 10:17, 10:49, 11:21, 11:53, 12:25, 12:41, 13:13, 13:45, 14:17, 14:49, 15:21, 15:53, 16:09, 16:25, 16:41, 16:57, 17:13, 17:29, 17:45, 18:01, 18:17, 18:33, 18:57, 19:21, 19:49, 20:09, 20:37, 21:09, 21:39, 22:09, 22:39, 23:09.
ул. Славы - 05:44, 06:10, 06:26, 06:42, 06:58, 07:06, 07:14, 07:30, 07:46, 08:02, 08:18, 08:34, 08:50, 08:58, 09:06, 09:22, 09:54, 10:26, 10:58, 11:30, 12:02, 12:34, 13:06, 13:22, 13:54, 14:26, 14:58, 15:30, 16:02, 16:34, 16:50, 17:06, 17:22, 17:38, 17:54, 18:10, 18:26, 18:42, 18:58, 19:14, 19:38, 20:02, 20:34, 20:50, 21:22, 21:54, 22:24, 22:54, 23:24, 23:54.
Маршрут №55
Отменено
Маршрут №102
Автостанция - 06::10, 07:40, 08:55, 12:00, 13:30, 17:10, 18:35.
Общество №27 - 06:55, 08:20, 09:30, 12:45, 14:15, 18:00, 19:10.
Маршрут №103
Автостанция - 06:20, 08:10, 10:00, 13:55, 16:15, 18:00.
Мырты-Ю - 07:15, 09:05, 10:55, 14:50, 17:05, 18:50.
Маршрут №109
Ж/Д вокзал - 06:10, 07:52, 10:04, 14:30, 16:40.
Общество № 27 - 07:03.
Мырты-Ю - 08:50, 11:08, 15:34, 17:44.
Маршрут №126
Торговый центр - 06:40, 08:40, 12:45, 15:00, 17:15.
Общество №27 - 07:40, 09:40, 13: 45, 16:00, 18:15.
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