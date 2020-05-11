2020-05-11T19:52:30+03:00
Общество

В Коми 1981 человек находится под наблюдением медиков

151 человека сняли с учета
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В республике подтверждено 844 случая заболевания COVID-19В республике подтверждено 844 случая заболевания COVID-19Фото: Олег ЗОЛОТО
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По состоянию на понедельник, 11 мая, в Коми 1981 человек находится под наблюдением медиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

На сегодняшний день лабораторно подтверждено 844 случая заболевания COVID-19. Все эти люди находятся под наблюдением врачей, и им оказывается помощь. Коми находится на 44-м месте среди российских регионов по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом.

Всего под медицинским наблюдением находится 1981 человек, из них 1848 контактировали с заболевшими, 133 прибыли из-за рубежа. 252 (+33) человека выздоровело. Официально подтверждены 15 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении.

За последние сутки с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока сняли 151 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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