По состоянию на понедельник, 11 мая, в Коми 1981 человек находится под наблюдением медиков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

На сегодняшний день лабораторно подтверждено 844 случая заболевания COVID-19. Все эти люди находятся под наблюдением врачей, и им оказывается помощь. Коми находится на 44-м месте среди российских регионов по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом.

Всего под медицинским наблюдением находится 1981 человек, из них 1848 контактировали с заболевшими, 133 прибыли из-за рубежа. 252 (+33) человека выздоровело. Официально подтверждены 15 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении.

За последние сутки с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока сняли 151 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.