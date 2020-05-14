ЛУКОЙЛ-Коми закупил планшеты для школьников республики

В рамках акции «Помоги учиться дома» детей из нуждающихся в поддержке семей обеспечили гаджетами для дистанционной учебы в период самоизоляции.

33 планшета от ЛУКОЙЛ-Коми получили разновозрастные школьники в Усинске и сельских населенных пунктах городского округа, а также в Усть-Цилемском районе. Адресатами благотворительной акции стали школьники из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Выбор помогли сделать местные управления образования. Первые планшеты, которые нашли в наличии в местных магазинах, передали ребятам еще в начале апреля. А последнюю партию, учитывая сложности доставки сначала в торговые точки, а затем в удаленные села, раздали уже в начале мая.

- Планшеты необходимы для того, чтобы дети могли полноценно осваивать школьную программу на дистанционном обучении, чтобы самоизоляция не сказалась на качестве образования. Конечно же, гаджеты помогут ребятам и в дальнейшем, когда ограничения будут сняты, - прокомментировала заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью Евгения Лясковская.

Таким образом, предприятие поддержало акцию «Помоги учиться дома», которую проводит партия «Единая Россия» совместно с Правительством РФ и Агентством стратегических инициатив.

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