«Кольца надевали прямо на медицинские перчатки»: в Сыктывкаре пара поженилась в разгар эпидемии коронавируса

В Коми режим самоизоляции продлили до 14 мая включительно. Ограничения наложили отпечаток на все сферы жизни, свадебная - не исключение. Можно пересчитать по пальцам пары, которые решили узаконить отношения этой весной. Однако влюбленные, которые отваживаются женится в эпоху ограничений, уверены, что для свадебного торжества нет плохой даты, главное - любовь. Жанна и Юрий узаконили свои отношения 29 апреля в Сыктывкарском ЗАГСе. О том, как проходят торжество росписи в нашу странную эпоху (которую мы запомним надолго), они рассказали «КП-Коми».

Будущий супруг сделал Жанне предложение в сентябре прошлого года. Свадебное торжество планировали именно на весну, чтобы после бракосочетания отправится в путешествие. Правда, коронавирус решил иначе и закрыл границы между странами. Сейчас эксперты говорят, что до конца года.

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Паре предлагали перенести бракосочетание из-за пандемии, но будущие супруги решили оставить намеченную дату: коронавирус коронавирусом, но торжеству он не помеха. Правда, вирус все же наложил серьезные ограничения - свадьба в эпоху COVID-19 совсем не похожа на привычные торжества.

Во-первых, жениха и невесту сразу предупредили - на церемонию нужно прийти в защитной маске и перчатках. Во-вторых, гостей на церемонии быть не должно.

- Даже фотографу нельзя было присутствовать и марш Мендельсона не включали. Кольца надевали прямо на медицинские перчатки. Все строго. Регистратор тоже была в маске и перчатках. Про социальную дистанцию нам ничего не говорили, но мы решили вместо традиционного первого поцелуя в качестве супругов ограничится объятием, - рассказывает Жанна.

Правда, коронавирусная ситуация, отсутствие гостей и обязанность быть в маске торжественность момента для молодоженов нисколько не испортила. Даже наоборот.

- Было необычно, оригинально. Вот уж точно такое бракосочетания запомнится на всю жизнь, - подытожила Жанна.

После того, как пандемия отступит, молодожены обязательно отправятся в свадебное путешествие. Отметим также, что этой весной многие женихи и невесты переносили даты бракосочетания, чтобы окунуться в традиционное пышное застолье, когда коронавирусная волна сойдет на нет. Организаторы праздников предрекают, что в конце мая республику может захлестнуть свадебный бум.

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В ЗАГСе были только молодожены (подробности).