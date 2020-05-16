2020-05-16T09:40:21+03:00
Общество

В Воркуте коронавирусом заразились работники алмазной компании, из общежития фирмы никого не выпускают

Здание, в котором проживает около 100 человек, признано обсерватором
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото портала «Моя Воркута»Фото портала «Моя Воркута»
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В общежитии подрядной организации ООО «Северная алмазная компания» установлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Пока диагноз подтвержден у троих человек, они находятся в инфекционной больнице, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Здание, в котором проживает около 100 человек, признано обсерватором. Выход на улицу всем работникам компании запрещен. У всех будут взяты пробы на наличие инфекции. Устанавливается контактный список потенциальных носителей. Территориальный отдел Роспотребнадзора выдал предписания на отстранение от работы на угледобывающих предприятиях города.

Таким образом, по состоянию на 15 мая в Воркуте зарегистрировали 5 заболевших COVID-19. Два человека из этого числа уже давно выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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