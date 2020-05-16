История с гигантскими счетами за электроэнергию в Ижме получила неожиданную развязку

Жители Ижмы на фоне пандемии коронавируса получили гигантские счета за электроэнергию. Правда, разобраться, откуда они взялись, не получилось: из-за режима ограничений закрыт ижемский филиал «Энергосбыта», а телефон компании долгое время молчал. История после публикации на паблике «Миян Ижма медся дона» и портале «КП-Коми» получила неожиданную развязку - специалисты компании сами позвонили автору критической статьи и пообещали разобраться с ситуацией.

- Из ижемского «Энергосбыта» сами позвонили. Видать, задело за живое. И … попросили прислать фотографию счетчика с показаниями, чтобы сделать перерасчет. Ошиблись, - сообщил учредитель независимой газеты «Веськыда сернитам» («Прямой разговор») в Ижемском районе Николай Братенков.

На этом история не завершилась. Общественник сообщает о неприятном разговоре с начальницей Ухтинской КЭСК. В частности, Братенкову так и не удалось добиться ответа, куда обращаться всем, кто столкнулся с невероятными счетами и что с ними делать.

- Начальник гнет свое: если пришли большие счета, платите часть хотя бы. А потом разберемся, после вируса. Ага, деньги сразу - разберемся потом. А если «корона» еще до зимы?

Активист решил собрать все жалобы на эту ситуацию и отправить врио главы Коми по электронной почте.

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