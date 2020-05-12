Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 12 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусной ситуации. По ситуации на 12 мая в России 10 899 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - всего 3 случая.

Сейчас в республике 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них выздоровело - 287 человек, а скончались от инфекции - 15 пациентов.

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В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 232 243 случая (+4,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 43 512.

Напомним, что действие всех ограничительных мер режима повышенной готовности в Коми продлеваются до 24 часов 14 мая. Такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В штабе по борьбе с коронавирусом до 14 мая будут следить за ситуацией и параллельно готовиться к первому этапу послаблений.

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