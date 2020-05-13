Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 13 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 мая в России 10 028 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 12 случаев.

Сейчас в республике 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции -уже 16 пациентов. Число выздоровевших достигло 330 человек.

Стопкоронавирус.рф

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 48 003.

Скрин стопкоронавирус.рф

Напомним, что действие всех ограничительных мер режима повышенной готовности в Коми продлеваются до 24 часов 14 мая. Такое решение было принято сегодня на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В штабе по борьбе с коронавирусом до 14 мая будут следить за ситуацией и параллельно готовиться к первому этапу послаблений.

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