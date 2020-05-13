Косолапая фотосессия: житель Печоры запечатлел трех мишек, мирно щипающих травку

Вышедших из зимней спячки косолапых сфотографировал житель Печоры Игорь Триер. Со снимков фотографа глядят три медведя, которые щипают молодую травку и с любопытством смотрят на человека.

Мужчина на расстоянии 40-50 метров сфотографировал трех спокойных мишек, которые не проявляли агрессию.

- Для людей опасности не представляют, находятся далеко от города, - говорит Игорь Триер.

Косолапые опасности не представляли

Косолапые наблюдали за двуногим существом с фотоаппаратом, но не прекращали важного дела - щипали травку. Все-таки после зимней спячки пора нагуливать жир. Фотограф не испытывал страха от встречи с лесными обитателями, но не забывал об осторожности, которая превыше всего.

Фото Игоря Триера

Фотограф не раскрывает месторасположение лесных обитателей, чтобы недобрые люди не вычислили мишек. Отметим, что зачастую лесные хищники выходят к населенным пунктам в поисках еды, оккупируют помойки, которые создают люди около поселков, а это довольно опасно и для людей, и для мишек. Поэтому охотоведы всегда говорят - хватит разводить помойки около населенных пунктов.

Мишки питаются травкой и корешками

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На месте работают сотрудники Охотуправления (подробности).