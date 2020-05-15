Беби-бум на лосеферме Печоро-Илычского заповедника: лосиха Маша родила двойню

В Печоро-Илычском заповеднике появился настоящий детский сад. На этой неделе от бремени разрешилась лосиха Маша, она родила двойню - малышей назвали Ёжик и Ёршик. Пугливые, робкие, но такие милые лосята уже успели покорить сердца обитателей соцсетей.

- 14 мая погода была пасмурной, но это не помешало родиться нашим малышам-лосятам. Лосиха Маша порадовала нас двойней. Малышей назвали Ёжик и Ёршик. На сегодня все лосихи, которые должны были отелиться, - отелились. На ферме сейчас период карантина. Малыши в течение месяца должны будут окрепнуть, перед тем, как к ним в гости станут приезжать люди, - сообщили в пресс-службе заповедника.

Кстати, на прошлой неделе в Печоро-Илычском заповеднике лосиха Гадя тоже разрешилась двойней. К сожалению, ложку дегтя в счастливые лосиные истории на этой неделе испортил инцидент в финно-угорском этнопарке - там голодный медведь растерзал двух лосей Моню и Мулю.

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