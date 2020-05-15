2020-05-15T18:42:49+03:00
Общество

Последний звонок в Коми 2020: будет ли проходить и в каком формате

Праздник состоится. Правда, с ограничениями
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Выпускной в 2020 году будет особенным. Фото rtvi.comВыпускной в 2020 году будет особенным. Фото rtvi.com
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Выпускники республиканского лицея при СГУ требуют определенности с проведением последних звоноков - школьники записали видеообращение врио главы Коми Владимиру Уйбе. Руководитель республики ответил на трогательное послание школьников.

- Ребята выпускники 2020 года поделились болью о том, что не будет последнего звонка, выпускного вечера. Сразу хочу сказать, что будет. Трогательно и важно, чтоб состоялся выпускной и последний звонок . Пока не могут сказать конкретную дату. Сегодня с министром образования обсуждали этот вопрос. Договорились сразу после ЕГЭ (решим вопрос). Раз можно провести ЕГЭ, то скорее всего можно будет и провести выпускной вечер. Наверное, чтобы вас поберечь, сделаем его с особенностями - на открытом воздухе. Но то, последний звонок будет, совершенно точно, не расстраивайтесь, - говорит Владимир Уйба.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 15 мая.00:08 - о ситуации с коронавирусом на 15 мая 00:30 - о совещании с руководителями муниципалитетов 00:56 - об экзаменах для школьников 02:07 - о видеообращении от сыктывкарских выпускников 03:42 - об участии в заседании исполнительного комитета МОД Коми войтыр 04:57 - поздравление с Международным днём семьи

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Во многих городах из-за распространения коронавирусной инфекции последние звонки рекомендовали провести дистанционно. Школьники против этого (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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