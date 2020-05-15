Последний звонок в Сыктывкаре 2020: школьники против того, чтобы праздник прошел онлайн

Выпускники 2020 года серьезно пострадали от пандемии коронавируса. Мало того, что готовится к ЕГЭ им приходится дистанционно, сидя в четырех стенах, так еще и существует опасность отмены последнего звонка - праздника прощания со школой. Выпускники республиканского лицея при СГУ требуют определенности - школьники записали видеообращение врио главы Коми Владимиру Уйбе

- Обращение в трехдневный срок дистанционно записали и самостоятельно смонтировали. Мы понимаем сложную ситуацию с коронавирусом в стране, но просим найти возможность провести последний звонок, выпускной. Там мы можем встретиться и поблагодарить наших учителей, родителей и попрощаться с самым важным этапом нашей жизни - с детством, - говорит одна из авторов видеообращения Надежда Дик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/779376" frameborder="0"></iframe> Видеообращение сыктывкарских выпускников -202.

Отметим, что Владимир Уйба и сам корифей видеобращений: каждый день докладывает жителям Коми о ситуации с COVID-19 и делится последними новостями. На днях, глядя на открытость врио, охотники Коми выпустили видеообращение с просьбой вернуть весенную охоту. Самое необычное, что руководитель Коми не только внимательно посмотрел видео, но и даже созвал специальное заседание, на котором обсуждали возможность вернуть промысел охотников. Надеемся, что обращение выпускников тоже не останется без ответа.

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