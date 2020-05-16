Замглавврача инфекционной больницы в Сыктывкаре рассказала о коронавирусных пациентах

Заместитель главного врача Коми республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая рассказала ТАСС, что в медучреждении находятся 70 пациентов с коронавирусной инфекцией. «Тяжелых» заболевших среди них нет, аппараты ИВЛ сейчас не задействованы.

- Это примерно вполовину меньше пациентов, чем у нас было в пик. Сейчас четко налажена амбулаторная служба для раннего выявления зараженных, отлажена их маршрутизация, компьютерная томография для выявления, подтверждения диагноза и назначения скорейшего лечения, - отметила заместитель главврача.

Также она рассказала, что Олимпийский комитет России помог республиканской инфекционной больнице в Коми, перечислив более 1,15 млн рублей пожертвований сотрудников комитета. Деньги были направлены на покупку средств индивидуальной защиты медиков и расходные материалы.

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