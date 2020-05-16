2020-05-16T10:54:37+03:00
Общество

В Коми COVID-19 унес жизнь еще одного человека

С начала пандемии от коронавируса в республике скончались 17 пациентов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пока вирус не отступаетПока вирус не отступаетФото: Иван МАКЕЕВ
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За последние сутки в России подтверждено 119 летальных случаев с коронавирусом. Один из них зарегистрирован в Республике Коми. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе от COVID-19 скончались 17 человек.

Напомним, что на сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 15 мая в России 9 200 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 29 случаев. Сейчас в республике 911 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Число выздоровевших достигло 413 человек.

Отметим, что в республике продолжает действовать режим самоизоляции. В следующий четверг, 21 мая, врио главы Владимир Уйба объявит, будут ли его продлевать или нет. А пока же жителям Коми разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе по два человека.

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Сейчас в республике 911 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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